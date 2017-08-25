Tandıra düşerek yanan çocuk Erzurum'da tedavi altına alındı

Kars'ın Kağızman ilçesi Karabağ köyünde annesinin ekmek yaptığı tandıra düşen 3 yaşındaki çocuk Erzurum'da tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre, Kars'ın Kağızman ilçesi Karabağ köyünde yaşayan 3 yaşındaki Yaren Nur Aras, tandırda ekmek yapan annesinden ekmek istedi. Ekmeği kızına veren anne arkasını döndüğünde kızının tandıra düştüğünü gördü. Kızını hemen tandırdan çıkararak Kağızman'da ki hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Yaren Nur Aras, oradan da Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yanık merkezinde tedavi altına alındı.

"HERKES ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKSIN"

Yaşanan olayı anlatan baba Muhuttin Aras, "Ben ilçede çalışıyordum. Telefon açtılar kızımın tandıra düştüğünü söylediler. Çocuk annesinden ekmek istemiş, daha sonra annesinin bir anlık dalgınlığına gelmiş o anda tandıra düşmüş. Daha sonra ambulans ile Kağızman'a getirdik. Kağızman'dan da Kars'a sevk ettiler. Kars'ta yanık ünitesi olmadığı için Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Şuanda kızım burada tedavi oluyor. Ben herkese de diyorum çocuklarına sahip çıksınlar. Bu durumla kimse karşılaşmasın. Kızımın şuan ki durumu da iyiye gidiyor" diye konuştu.