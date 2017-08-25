Ek tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlandı. Yeni eğitim-öğretim dönemi için üniversiteye tercih yapan öğrenciler kayıtları tamamlandı. Kayıtların tamamlanmasının ardından yükseköğretim kurumlarında, boş kalan kontenjanlara yerleştirme yapmak için gerçekleştirilen ek tercih işlemleri başladı. Peki, ÖSYM ek tercih kılavuzu ile 2017 ek yerleştirme nasıl yapılır? İşte 2017 ek boş kontenjan ve tercih işlemleri...

EK TERCİH KILAVUZU 2017 EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Boş kontenjanlara yönelik yapılan ek yerleştirme için ek tercih işlemleri 25 Ağustos - 5 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, ek tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek gerçekleştirebilecek. Ek yerleştirme ücreti 15,00 TL olup 6 Eylül 2017 tarihine kadar yatırılabilecek.

EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

2017-ÖSYS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar , ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2017-ÖSYS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

EK TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebil eceklerdir.

2017-ÖSYS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylarda ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

BOŞ KONTENJAN - EK KONTENJAN

Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2017 - ÖSYS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2017-ÖSYS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır.

BOŞ KONTENJAN İÇİN TIKLAYINIZ (ÖN LİSANS)

BOŞ KONTENJAN İÇİN TIKLAYINIZ (LİSANS)

EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, 2017-YGS/LYS yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C ’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?

2017-2018 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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