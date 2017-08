Başbakan Yıldırım uyardı: Aman yollara dikkat!

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde 300 ambulansın dağıtım töreninde konuştu. Başbakan Yıldırım, bayram tatili öncesinde sürücülere uyarılarda bulunarak, "Bayram tatili uzadı, aman yollarda dikkat. Yolların kralı yok, yolların kuralı var. Siz, siz olun yola çıkarken uykusuz olmayın. Kafanız dağınık olmasın. Ecele gitmeyin, acele giden ecele gider" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Ulaşım ve sağlık, bu iki alanda vatandaşın memnuniyeti yüzde 70'ler seviyesine geldi. Bu memnuniyet sadece Türkiye'de ön plana çıkmadı. Bu gelişmeyi herkes kabul etti, hakkını verdi. Bunu bugün 17-18 yaşına gelmiş gençler hatırlamazlar. 2002 öncesi Türkiye'sini bilmezler. Çünkü onlar AK Parti iktidarı ile doğdular. 90'lı, 80'li yıllarda sağlıkta yaşanan çileleri, dertleri onlar yaşamadılar. Biz yaşadık. Ben sabah 4'te babaannemi doktora götülmek için, hastaneden fiş almak için kuyrukta beklediğimi biliyorum.

İçeri giriyorsunuz, girer girmez sizi azarlar gibi doktor azarlar gibi, niye hasta oldun der gibi konuşuyor. Aç ağzını yum gözünü haydi dışarı. Ne o, muayene olduk. Reçete yazılıyor, bodrum katlarda karanlık bir oda var, ilaçlardan 1 tanesi var 3 tanesi yok. Paranla bile rezil oluyorsun. Sağlık Bakanımız Recep Akdağ ve ben beraber başladık. Dönüşüm dedik, değişim dedik. Herkesin hastanesi var.

Herkes kendi hastanesini kurmakta buldu. Dedik ki bu iş böyle yürümez. Sağlıkta bütün hastaneleri tek çatı altına alalım dedik. Kamu, kurum hastaneleri, askeri hastaneler daha sonra dahil oldu. Ondan önce bütün hastaneleri SSK, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ile aslında sağlık sistemi şimdi tek çatı altında yönetiliyor. Kaynakların daha etkin kullanılmasını sağladık.

Sadece elle, gözle muayene değil, her türlü klinik muayeneleri görüntüleme gibi birçok muayeneyi yapar hale geldik. Öyle bir hale geldi ki Türkiye'de sağlık sistemi, dışarıdan hastalar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye'den bakanımızı, uzmanları davet ettiler. Dönüşümü anlatın diye.

Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz yasal değişikliklerle, reformlarla vatandaşın beklentilerini merkeze alan bir anlayışı yerleştirdik.

Şehir hastaneleri sadece bir hastane değil. Bir külliye. Her şey var. Hastane içinde hastaneler var. Hasta yakınları için sosyal imkanlar var. Yaşam alanları var. Başlı başına bir külliye gibi. 4 şehirde bunun açılışını yaptık. Diğer şehirlerimizde de inşaatlar devam ediyor. Sağlıkta sadece ülkemizde insanımıza hizmet etmekle kalmayacağız. Sağlık turizminde de Türkiye önemli bir yere gelecek.

"ATOMU PARÇALARSINIZ AMA..."

Ahmet Demircan bakanımıza da başarılar diliyorum. Bu iş kolay olmadı. En zor iş değişimi başarmaktır. Alışkanlıkları, dirençleri ortadan kaldırmak kolay bir iş değildir. Atomu parçalarsınız ama alışkanlıkları, statükoyu değiştirmeyi o kadar kolay başaramazsınız.

18 yaş altındaki nüfusun veya eğitimi devam edenler de Genel Sağlık Sigortası'nın kapsamı içinde. Tüm hastanelerimizde hasta hakları birimi kurduk. Sağlık Uygulama Tebliği ile hastalar için ilaç, tıbbi malzemelerin ücretsiz sağlanmasını gerçekleştirdik. İlaç Takip Sistemi de hastanelerimizde yürürlüğe girdi, sahteciliğin önüne geçtik. Vatandaşımız artık ilacını istediği yerden alabiliyor.

Her biri 203 bin lira, 300 ambulans var. Buradan memleketin her bir köşesine dağılacak. İhtiyacı olanlara hızır gibi yetişecek. Türkiye'de 2002 yılında sadece 481 ambulans vardı. 481'i 81'e bölün. Ne yapacak bu 6 ambulans. Şimdi ne kadar var bir tahmin edin. Bunlarla beraber 5060 civarında. Helikopterler var, deniz araçlar var, ambulans uçaklarımız var. Karada, denizde, havada, karda, kışta her zaman Sağlık Bakanlığı hızır gibi yanınızda.

Eskiden filmlerde görüyorduk. Bir gelişmiş ülkenin vatandaşı bir başka ülkede başına bir iş gelince uçak gönderip alıp tedavi ettirirlerdi. Gıpta ederdik. Bu hizmetleri biz de veriyoruz ve onlardan daha iyi veriyoruz.

Lafı uzatıp zurna yapmaya lüzum yok. Hizmetlerimiz artarak devam edecek, bu ambulanslar vatandaşlarımıza sağlık hizmetinin en iyisini vermeye devam edecek.

"AMAN YOLLARA DİKKAT"

Bayram tatili uzadı, aman yollarda dikkat. Yolların kralı yok, yolların kuralı var. Siz, siz olun yola çıkarken uykusuz olmayın. Kafanız dağınık olmasın. Ecele gitmeyin, acele giden ecele gider. Bizde ecele deyince acele anlaşılır. Acele etmeyelim. Acele etmekle normal gitmek arasında 5 dakika fark eder, ama bir hayat kadar fark vardır.