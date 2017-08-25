Resmi Gazete'de yayımlanan iki yeni KHK ile birlikte bekçi ve polis alımı bekleyen vatandaşlara da müjde verildi. Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında ve Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında çalışmak üzere binlerce memuralımı yapılacak. Peki Bekçi ve polis alımı başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

BEKÇİ VE POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dün yayımlanan KHK ile birlikte bekçi ve polis alımı konusu da netlik kazanmış oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'da yer alan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosuna toplam 32 bin memur alımı yapılacak.

Aynı zamanda 7 bin 500 bekçi ve 20 bin polis alımı dışında, komiser yardımcılığı, özel harekat müdürü gibi pozisyonlar da alım yapılacak alanlar arasında yer alıyor.

Yapılacak polis ve bekçi alımlarıyla ilgili başvuru tarihleri henüz belirtilmedi. İlerleyen günlerde Polis Akademi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapılacak olan alımlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

7 BİN 500 BEKÇİ VE 20 BİN POLİS ALINACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'da yer alan bilgiye göre; Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında bir özel harekat başkanı, 3 özel harekat başkan yardımcısı, bin komiser muavini, 2 bin polis memuru olmak üzere toplam 3 bin 4 kadro oluşturuldu. Genel Müdürlüğün taşra teşkilatına ise 8 özel harekat müdürü, bin 500 komiser muavini, 20 bin polis memuru, 7 bin 500 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 29 bin 8 kadro ihdas edildi. Böylece, Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 32 bin 12 kadro verildi.

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