Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ üyelerinin, ByLock haberleşme programını kullananların ve FETÖ destekçilerinin yakalanması için yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. İşte 26 Ağustos 2017 tarihli FETÖ operasyonları raporu...

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BURSA'DA ABD'DEN GELEN PARALARI FETÖ ÜYELERİNE DAĞITAN KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Amerika´dan gelen paraları örgüt mensuplarına ve ailelerine, çözülmeyi önlemek için 'sus payı' olarak dağıttığı öne sürülen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı (DHA)