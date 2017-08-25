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Son Dakika! FETÖ operasyonları haberleri 26.08.2017

FETÖ operasyonlarında tutuklananlar ve gözaltına alınanlar 26.08.2017

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan ve gözaltına alınan kişi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İşte 26 Ağustos Cumartesi günü FETÖ operasyonları

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 01:12:49 Güncelleme: 01:14:45

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ üyelerinin,  ByLock haberleşme programını kullananların ve FETÖ destekçilerinin yakalanması için yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. İşte 26 Ağustos 2017 tarihli FETÖ operasyonları raporu...

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BURSA'DA ABD'DEN GELEN PARALARI FETÖ ÜYELERİNE DAĞITAN KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Amerika´dan gelen paraları örgüt mensuplarına ve ailelerine, çözülmeyi önlemek için 'sus payı' olarak dağıttığı öne sürülen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı (DHA)

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