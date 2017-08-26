Alınan bilgiye göre, Sami Dağ yönetimindeki 34 RH 672 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye karayolu Kova köyü yakınında Mehmet Emin Kırmızı'nın kullandığı 34 BJ 9066 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler Dağ ve Kırmızı'nın yanı sıra otomobilde bulunan Remziye, Asmin ve Ada Dağ, Ferit, Halis ve Lütfü Ekinci ile Serhat Güneş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan her iki araçta bulunanların, bayram tatilini memleketleri Van'da geçirmek üzere İstanbul'dan yola çıktıkları öğrenildi.