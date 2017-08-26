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İsparklar hangi günler ücretsiz
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İSPARK’lar hangi günler ücretsiz olacak?

Yol üstü İSPARK’lar 4 günlük Kurban Bayramı’nın ilk üç günü ücretsiz olacak

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 07:57:31 Güncelleme: 07:58:33

İstanbullular , Kurban Bayramı’nın ilk üç günü İSPARK’ın yol üstü otoparklarını ücretsiz kullanabilecek. İSPARK, 1 Eylül Cuma, 2 Eylül Cumartesi ve 3 Eylül Pazar günü kent genelinde yol üstü otoparklarında İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek. Yol üstü otoparklar dışındaki açık ve katlı otoparklar ise ücretli olacak.

Gazete Habertürk'ün haberine göre vatandaşlara uyarı yapan İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, “Kurban Bayramı’nın ilk üç günü yol üstü İSPARK’lar ücretsiz olacak. Bu durumu istismar edip vatandaşlarımızdan para talep eden niteliksiz işletmeciler olabilir. İstanbulluların bu duruma itibar etmemelerini ve dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.

 

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