Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı'nın açılış konuşmasını yapıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocadere Kamp Alanı'nda 4 gün sürecek Adalet Kurultayı'nın açılış konuşmasını yapıyor.

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Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

Çanakkale'yi geçilmez yapanların topraklarındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önsözünü yazdığı topraklardayız. Ve onlar, Çanakkale Savaşı'nı verenler, hep birlikte mücadele ettiler. Bu memleketin acıyla, kanla kurulduğunu Çanakkale bize hatırlatıyor. Adalet Kurultayımızın Çanakkale'de olmasının bir anlamı var. Biz biriz, bütünüz, vatanseveriz. Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz.

Çanakkale destanı yazıldı ama fazla sürmedi, 3 yıl sonra Çanakkale'den tek bir mermi bile atmadan düşman gemileri İstanbul'a gitti. Dolmabahçe'nin önünde demirlediler ve başkenti ele geçirdiler. Gazi Mustafa Kemal, yeni bir mücadelenin önünü açtı. Bugün 26 Ağustos, 1922'de Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın başladığı gündür bugün. Onlara her zaman şükran borçluyuz. Herkese saygı duyduğumuz gibi bu ülke için kanını, canını veren herkese şükran borçluyuz.

Adalet Kurultayımızın ana teması; biz farklılııklarımızla bir arada bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine nasıl yaşayacağız? Biz adalet mücadelesini aslında yeni başlatmadık. Bu mücadele insanlık tarihi kadar eskidir.

"ENİS BERBEROĞLU'NUN TUTUKLANMASI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"

Bu ülkede 20 Temmuz darbesine ve o darbecilerin tümüne karşıyız biz. Mücadeleyi nasıl başlattık. Sarayın 15 Temmuz'u ve 20 Temmuz'dan sonra bir darbe gerçekleşti. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir sivil darbe gerçekleşti. Üniversiteden binlerce akademisyenin görevine son verildi. Her yerde her ortamda bunları söylemeye gayret edeceğiz. Enis Berberoğlu'nun tutuklanması bardağı taşıran son damla olmuştur. Ve yürüdük. "Yürüyemezsiniz" dediler, yürüdük. "Yolda kalırsınız" dediler, yürüdük. "Bu ülkede adalet var, niye yürüyorsunuz?" diyemediler.

Bir bilge şunu söylüyor. Dünyanın bütün nehirleri bir kişinin adalete susamışlığını gidermeye yetmez. Sizler buraya adalet için geldiniz. Adaleti savunmak için geldiniz. Dolayısıyla biz adalet yürüyüşümüze bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bir anket yapılıyor. Yakın dönemde bir anket yapılıyor. Herhangi bir nedenle yolunuz adliyeye düştüğünde hakkınızda adil bir karar vereceğinize inanıyor musunuz? Bu soruya 'Evet, adil bir karar çıkar' diyenlerin oranı yüzde 19. 'Hayır, adil karar çıkmaz' diyenlerin oranı yüzde 73. Kararsızların oranı da yüzde 8.

"BU MUDUR ADALET?"

Bir yerde büyükşehir belediye başkanısınız, hükümet size kızıyor. 397 yıl hapisle yargılanıyorsunuz. Dava devam ediyor, sizi yargılayanlar cezaevine giriyor, siz beraat ediyorsunuz. 397 yıl ile yargılanacaksınız ve beraat edeceksiniz. Bu mudur adalet?

Hak aramak istiyorsunuz başvuracağınız hiçbir yol yok. Sormak gerekir, bu mudur hak, hukuk, adalet? Görevinize son verildi diyelim. Diyorsunuz ki, ben bir üniversite hocasıyım. Beni davet ediyorlar KHK ile sizin yurt dışına çıkışınız da engelleniyor. Bu da yetmiyor. Eşinizin de yurt dışına çıkışı yasaklanıyor. Buna adalet düzeni denmez. Bu darbe düzeni. 20 Temmuz darbesi. 20 Temmuz bir sivil darbedir.

"İNSAN HAKLARI HEYKELİ'NİN ETRAFINI KUŞATIYORLAR?"

Dünyanın en barışçıl eylemini yapıyorsunuz, İnsan Hakları Anıtı'nın önünde. Alıyorlar, ceza yazıyorlar, serbest bırakıyorlar. Başa çıkamadılar, İnsan Hakları Heykeli'nin etrafını kuşatıyorlar. Sonra terörist ilan ediyorlar. Açlık grevi yapıyorlar, doğrudan doğruya hapise atıyorlar. Nuriye ve Semih'i nasıl anmazsınız? Sormak gerekir, bu mudur adalet?

Dini inancı istismar ederek milyonlarca dolar topladılar. Bunlar bugün aramızda. Alın terini çaldılar. Bunlara hiçbir şey yapılmadı. Alın terini çalanlardan hesap sormamak mıdır adalet? Yoksul bir ailenin eğitim harcamaları ile varlıklı bir ailenin eğitim harcamaları arasında fark 78 katı. Bu mudur adalet? Birileri sınav sorularını yazıyor. O sınav sorularını hiçbir alın teri dökmeden birilerine dağıtıyorlar.

"MİT TIRLARI OLAYI DEVLET SIRRI DEĞİLDİR"

AYM'nin milletvekilleri yargılanabilir ama tutuklanamaz kararına rağmen bugün çok sayıda milletvekili tutuklu. Buradan AYM'ye sesleniyorum. Siz gerçekten hakim, yargıçsanız bir an önce kararlarınızı yeniden verin. Herkesin bildiği, bütün gazetelerin yazdığı MİT TIR'ları meselesi, devlet sırrı sayılarak milletvekilimiz Enis Berberoğlu gözaltına alındı, kaçacak diye tutuklandı, 25 yıl ceza verildi. 80 milyonun bildiği bir konu nasıl devlet sırrı sayılır. Enis Berberoğlu'na Adalet Kurultayı'ndan adaletli selamlarımızı gönderiyoruz. MİT TIR'ları olayı devlet sırrı değildir diye Anayasa Mahkemesi kararı var. Enis Berberoğlu'nu casuslukla suçlayacaksın, kozmik odaya FETÖ örgütünün militanlarını sokacaksın ve devletin bütün sırlarını FETÖ'ye vereceksin.

Siz kaç kişi gelirseniz gelin, CHP olarak dik duracağım. Asla ve asla ödün vermeyeceğiz. Zulme, zalime teslim olmayacağız. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz, onların şeytanlıklarına asla boyun eğmeyeceğiz.

kemal kılıçdaroğlu

adalet kurultayı