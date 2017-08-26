Özür grubu atama sonuçları açıklandı!

Özür grubu atama sonuçlarını bekleyen binlerce aday için MEB müjdeli haberi verdi. MEB bünyesinde görev yapan öğretmenlerin çeşitli sebeplerden dolayı atama istemesinin ardından başlayan bekleyiş sona erdi. Peki özür grubu atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI

İsteğe bağlı olarak il dışı veya il içi tercih işlemlerini yapan öğretmenler, bir süredir sonuçlar için bekliyordu. Tercih etmiş oldukları eğitim merkezine yerleştirilip yerleştirilmediklerini merak eden öğretmenler için Milli Eğitim Bakanlığı özür grubu atama sonuçlarını erişime açtı.

Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün Atama Sonuç Ekranı vasıtasıyla sonuçları görüntüleyebilecekler. Sorgulama ekranında T.C. Kimlik Numarasını girerek sonuçlara erişim sağlanılabiliyor.

MEB ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Özür grubu atama sonuçları, MEB'in takvimine göre daha ileri bir tarihte açıklanacaktı ancak Kurban Bayramı tatili öncesinde açıklandı.

ÖZÜR GRUBU ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILDI?

a) İller arasında



Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilir. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecektir.



Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır.



Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız izin kullanabilecektir

b) İl içinde



İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirecek öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.



Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.





Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.



Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.



Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

özür grubu atama sonuçları

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