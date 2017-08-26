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Trabzon'da asansörle duvar arasında sıkışan feci şekilde can verdi

Trabzon'da asansörle duvar arasında sıkışan kadın feci şekilde can verdi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir iş yerinde bozulan yük asansöründen atlamak isteyen kadın, duvarla asansör kabini arasında sıkışarak öldü

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 20:31:19 Güncelleme: 21:07:27 AA

Trabzon Söğütlü Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan 39 yaşındaki Emine Demirci ile 2 arkadaşı yük asansörüne bindi.

Bir süre sonra asansörün bozulması sonucu açık olan kapıdan atlamak isteyen Demirci, duvar ile asansör kabini arasına sıkışması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Asansörde bulunan diğer 2 kadın ise asansörden atlayarak kurtuldu.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Emine Demirci'nin cenazesi, 112 acil servis ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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