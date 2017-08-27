DEAŞ’tan kaçarak peşmergeye sığınan ve Konya’da yaşayan dedesini arayıp “Mavi bisikletimi hazırla geliyorum” dedikten sonra haber alınamayan 12 yaşındaki İsmail B.’nin Duhok’ta cezaevinde tutulduğu ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre Mustafa B. (34) 4 yıl önce eşini ve o dönemde 8 yaşında olan oğlu İsmail’i de yanına alarak Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a katıldı. 2015’te Mustafa B. bir çatışmada öldü. DEAŞ kamplarında kalan İsmail, terör örgütü mensuplarınca kendisine silah eğitimi verilmeye başlanınca üvey annesiyle birlikte kaçtı. Irak Bölgesel Kürt yönetimi kontrolünde bulunan bir bölgede peşmergeye sığınan İsmail, Konya’da yaşayan dedesini arayarak “Dede mavi bisikletimi hazırla geliyorum” dedikten sonra bir daha haber alınamadı. HABERTÜRK de küçük İsmail’in dramını sayfalarına taşıdı.

Dede İsmail B.’nin endişeli bekleyişi 20 gün sonra gelen telefonla son buldu. Torununun kendisini aradığını anlatan İsmail B. (61) şöyle konuştu: “Irak’ın Duhok bölgesinde peşmerge idaresindeki bir hapishanede olduğunu ve kendisini oradan almamı istedi. Kendisine kötü muamele yapılmamış. Sağlığı iyiymiş. Üvey annesi peşmergenin elinden kaçıp tekrar DEAŞ’a katılmış. En son 24 Ağustos’ta konuştuk. Güvenlik gerekçesiyle onu hapishanede tutuyorlarmış. Onu oradan alıp geleceğim ucunda ölüm olsa torunumu getireceğim.”

‘BEN DE ÖLÜRÜM’

Babaanne Hatice B. de yaşadığı üzüntü yüzünden bir gözünü kaybettiğini, tansiyon hastası olduğunu söyleyerek duygularını “Oğlumun ölüsünü bile görmedim. Dayandım. Ama torunuma dayanamam eğer o sağ sağlim gelmezse ben de ölürüm. Onun elbiselerini koklayıp uyuyorum. Uyandığımda resmini öpüyorum, Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin” sözleriyle dile getirdi.

Gazete Habertürk 12 yaşındaki İsmail’in feryadını 17 Ağustos’ta sayfalarına taşıdı

KONSOLOSLUK DEVREDE

Erbil Konsolosluğu’nun İsmail’in Türkiye’ye getirilmesi için gerekli girişimleri yaptığı öğrenildi. İsmail’in, peşmerge ifadesini aldıktan sonra konsolosluğa teslim edileceği belirtildi. Yetkililer İsmail’in teslim edilme sürecinin peşmergenin yapacağı sorusturmaya bağlı olduğunu ifade ettiler.