Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ üyelerinin, ByLock haberleşme programını kullananların ve FETÖ destekçilerinin yakalanması için yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. İşte 27 Ağustos 2017 tarihli FETÖ operasyonları raporu...

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KONYA MERKEZLİ 7 İLDEKİ OPERASYONDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 26'ya yükseldi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski emniyet müdürü Anadolu Atayün'ün kızı ile oğlunun da aralarında bulunduğu 23 şüpheli serbest bırakıldı. Atayün'ün çocuklarının cep telefonu hattının babalarının üzerine olduğu öğrenildi.

Konya merkezli 7 ilde, 17 Ağustos'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. (AA)

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