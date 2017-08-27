Kayseri’de 20 gün önce Volkan Şahin’i öldürerek kayıplara karışan ve yaklaşık 10 suçtan aradan E.Ç. ve F.Ç. kardeşler Kayseri’den Ankara’ya giden cinayet dedektiflerinin başlattığı 72 saatlik çalışma neticesinde Konya’ya kaçarken yakalandı.

7 Ağustos’ta Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Görgülü Sokak’ta meydana gelen silahlı kavgada aralarındaki husumetten dolayı Volkan Şahin’i öldüren kardeşi G.Ş ‘yi (17) ise ağır yaralayarak kaçan ve 6 suçtan aranan E.Ç.(23) ve 4 suçtan aranan F.Ç (20) kardeşler polisin yaptığı operasyonla saklandıkları ahır ve otluk alanda yakalandı.

POLİS OTOSUNA ÇARPARAK KAÇMAK İSTEDİLER

Kayseri Cinayet Büro Amirliğine bağlı dedektifler cinayetle ilgili yaptığı çalışmada katil kardeşlerin işledikleri cinayetin ardından Ankara’ya kaçtığını tespit etti. Dedektiflerin başkentte yaptıkları çalışmada iki kardeşin saklandıkları evden ayrılarak Konya’ya kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Yakınlarına ait otomobil ile Konya’ya seyir halinde iken, cinayet dedektiflerini fark eden saldırgan kardeşler polis otosuna çarparak Gölbaşı ilçesi Dikilitaş köyüne kaçtılar.

Yapılan çalışmada kardeşlerden F.Ç. ahır içinde, E.Ç. ise otlarla kaplı arazide saklanırken yakalandı. 100’ün üstünde mobese kameralarını inceleyerek suç makinesi kardeşleri yakalayan polis, Jandarma’da araması olan F.Ç.'yi jandarma ekiplerine teslim etti. Ağabeyi E.Ç. ise yapılan sorgusunda cinayeti Volkan Şahin ile aralarında bulunan husumetten dolayı çıkan kavga neticesinde öldürdüğü söyledi.

Sorgusunun ardından E.Ç. geniş güvenlik önemleri altında sağlık raporu için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi adli tabipliğine getirildi.