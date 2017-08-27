Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in bir aydır aynı otelde kaldığı ortaya çıktı

Vatan Şaşmaz'ı öldüren ve daha sonra intihar eden Filiz Aker'in yaklaşık bir aydır aynı otelde kaldığı ortaya çıktı. Aker, Green Card sahibi ve ABD'de yaşıyor. 1963 doğumlu Aker'in ruhsatlı silahı olduğu ve olayın da bu silahla gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Görgü tanıklarının verdiği ilk bilgilere göre de Filiz Aker akşam saatlerinde arkadaşlarıyla yemek yerken bir telefon alıyor. Daha sonra odaya çıkıyor. Bir süre haber alınamayınca arkadaşları odaya çıkıyor ancak kapı açılmıyor. Otel görevlilerinin kapıyı açmasıyla gerçek ortaya çıkıyor.

Öte yandan polis ekiplerinin oteldeki incelemeleri sürüyor. Edinilen bilgilere göre Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in cesetleri halen otelde bulunuyor.

VATAN ŞAŞMAZ

filiz aker