Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz sevgilisi tarafından öldürüldü

İHA'nın haberine göre; Beşiktaş'ta lüks bir otelde iki ceset bulundu olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Silahla vurularak öldürülen kişilerden birinin ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz olduğu öğrenildi. Vatan Şaşmaz'ın vurduktan sonra intihar eden kişinin eski manken Filiz Aker olduğu iddia ediliyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre; çift arasında tartışma çıktı, otelden ayrılmak isteyen Vatan Şaşmaz'ı vuran eski manken Filiz Aker daha sonra intihar etti.

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Vatan Şaşmaz, 8 Ocak 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında bir süre fotomodellik yapan Şaşmaz, eş zamanlı olarak bazı reklam filmlerinde ve şarkı kliplerinde yer oynadı.

Çeşitli kanallarda yıllarca ekrana gelen Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle yıldızı parlayan Vatan Şaşmaz, Akşemseddin Hazretleri’nin hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin'i oynamıştır.

Aynı zamanda 2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe Filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prense Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynamıştır.

Günümüzde birçok TV kanalındaki programlarda ve çeşitli organizasyonlarda sunuculuk yapan Vatan Şaşmaz, bir süre boyunca TRT Spor’da yayınlanan Taraftar Yarışıyor adlı programı sunmuştur.

Öte yandan bir süre boyunca da TVem kanalında yayınlanan Vatan Mutfağı adlı yemek programını sunmuştur.

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