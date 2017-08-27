Cinayetin duyulmasından sonra katil Filiz Aker'ın çok yakınında bulunan bir arkadaşı konuştu.

Filiz Aker'le Vatan Şaşmaz'ın ilişkisinin olduğunu öne süren Aker'in arkadaşı şunları söyledi:

"Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker’in daha önce ilişkisi vardı. Filiz Aker, Amerika’da intihara kalkıştı. Daha önce İstanbul’un ünlü bir sitesinde komşulardı. 7 yıl önce asansörde tanıştılar. Sonra görüşmeye başladılar. Filiz Aker Vatan Şaşmaz’a aşık oldu. Aralarındaki yaş farkından dolayı (10 yaş) Vatan Şaşmaz bu ilişkiye karşı çıktı. Vatan Şaşmaz bu sıra ünlü bir şarkıcının kızı ile nişanlandı. Bundan dolayı Filiz Aker bunalıma girdi.’’

Filiz Aker’in 3 defa intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. Filiz Aker’in 2 yıl önce borsada bütün parasını kaybettiği ve bu yüzden bunalıma girdiği belirtildi.

Kaynak: Milliyet

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