Vatan Şaşmaz'ın Filiz Aker tarafından öldürülmesinin ardından “Ailemizin sunucusu” Vatan Şaşmaz ve ona saplantıyla bağlı Filiz Aker’in hikâyesi de ortaya çıktı. Şaşmaz, Emel Sayın’ın yeğeni Nergis Mizanoğlu ile evliliğe hazırlanırken askerdeyken ayrıldı. İlk evliliğini Nurşen Kocayaş ile Eylül 2011’de Londra’da yaptı. Çift, 2014’te Fethiye’de anlaşmalı boşandı. İkinci evliliğini 13 Eylül 2015’te Yasemin Adalı ile yapan sunucu, “Aile de olsak herkes birey. Eşim köklü bir ailenin kızı. İkimizin de ayrı iş ve varlıkları var. Ben teklif ettim evlilik sözleşmesi yaptık” diye açıklama yapmıştı. Acı olayın ardından Şaşmaz’ın “Çocuk planımız olmasa beraber yaşamaya devam ederdik” dediği eşi Yasemin Adalı’nın 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çift, Kanlıca sırtlarında eşinin ailesine ait tanesi 30 milyon liralık 12 villalık evlerden birinde oturuyordu. En çok ekstra iş yapan sunuculardan biri olan Şaşmaz’ın da farklı yerlerde kendine ait 4 evi vardı. Şaşmaz’ın ayrıca tutkunu olduğu spor araba koleksiyonu vardı.

‘BOŞANMAZSA ÖLDÜRÜRÜM’

Gazete Habertürk'ten Bülent İpek'in haberine göre nikâh şahidi ve yakın arkadaşı olan ünlü müzik yapımcısı Polat Yağcı, “Nerdeyse gece gündüz beraberdik. Evlendikten sonra ailesi ve işinden başka bir şeyi kalmamıştı. Bana hiç öyle bir ilişkisinden söz etmedi” dedi. 80’li yılların ünlü manken ve oyuncusu olan Filiz Aker’in 2 yıl önce de intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Aker’in yakın arkadaşı eski magazin gazetecisi Nurcan Sabur, “2 yıl önce hap için intihar girişiminde bulundu. Bazı sıkıntıları vardı” dedi. Yakın çevresine Şaşmaz’a karşı 10 yıldır saplantılı aşk beslediğini söyleyen Aker’in “Ona 3-4 trilyon (milyon) harcadım, kimseye bırakmam. Eşinden boşanmazsa onu öldürürüm” dediği iddia edildi.

ESKİ AŞKI DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Filiz Aker ile bir dönem adı aşk dedikodularına karışan eski TÜRK- İş Genel Sekreteri, eski Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer, 6 Ağustos 1999 günü Zonguldak’taki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Cengiz Balık’ın silahından çıkan 13 kurşunla yaralanan Denizer, hayatını kaybetti. Polis, sabıkalı Balık’ın cinayeti “40 milyon lira borç için işlediği”ni belirtti ancak olayın ardında başka isimlerin olup olmadığı aydınlatılamadı.

FİLİZ AKER KİMDİR?

İranlı zengin bir sevgiliyle beraber olduktan sonra oyunculuğu bırakıp 20 yıl önce ABD’ye yerleşen Aker, ticaretle uğraşmaya başladı. Miami’de oturan Aker’in bir dönemin efsane sendikacı Şemsi Denizer ve olağanüstü hal bölge valilerinden Hayri Kozakçıoğlu ile de aşk yaşadığı iddia edildi. Aker’in ailesi Türkiye’deydi, ablası eski assolist Eda Eren ve onun kızı olan ünlü dansöz Dora’ya da desteğini esirgemedi. Filiz Aker, Polat Residance’daki yangın sonrası dairesini kiraya vermişti. Aker, İstanbul’a geldiğinde Conrad Otel’de kalıyordu.