Polis kayıtlarında Vatan Şaşmaz cinayeti ve Filiz Aker'i intihara götüren olaylar

Beşiktaş’da dün akşam gerçekleşen olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Polisin kayıtlarına göre Vatan Şaşmaz cinayeti ve Filiz Aker’in intihara götüren olaylar şöyle oldu:

Filiz Aker ile Vatan Şaşmaz, 2009 yılında birliktelik yaşamaya başladı, ancak aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle bir süre sonra ayrıldılar. Ancak bu ayrılığa rağmen Aker, Şaşmaz’a karşı platonik aşk duymaya devam etti ve bunu takıntı haline getirdi. Aker’in zaman zaman yeğeniyle yaptığı konuşmalarda Şaşmaz’ı çok sevdiğini ve Şaşmaz’ın eşinden boşanarak kendisiyle evleneceğini söylediği de kayıtlarda yer aldı.

İNTİHAR OLAYI



Polis kayıtlarında, Aker’in daha önceki intihar girişimine de değinildi. Yakın çevresine zaman zaman intihar etmek istediğini söyleyen Aker, 2011 yılında hap içerek intihar teşebbüsünde bulundu.



BİR BUÇUK AY ÖNCE OTELE GELMİŞ



Şaşmaz’a yönelik aşkını çevresine de hep söyleyen Aker, 5 yıldızlı otele bir buçuk ay önce geldi. Kayıtlara göre, olay günü yeğeni Dora ile eşini saat 12:30’da otele davet etti. Misafirleriyle otelin kafesinde alkol alan Aker, kendisine saat 17:00’de bir misafirinin geleceğini söyledi. Bunun için yeğeni ve eşinin yanından ayrılan Aker “Siz beni burada bekleyin. Geleceğim” dedi. Misafirini karşılayacağını söyleyen Aker, otel kafesinden ayrılarak odasına çıktı. Bir süre sonra Aker dönmeyince, yeğeni merak ederek telefonla aradı. Kayıtlara geçilen detaylara göre, telefonlarına cevap alamayan yeğeni otel güvenliğinden yardım istedi. Aldıkları yardımla kapıyı açan yeğeni, kapı önünde yüzüstü kanlar içinde yatan kişiyi yani Vatan Şaşmaz’ı gördü. İçeri girildiğinde ise teyzesini de yatak üzerinde kanlar içinde buldu.



KAFASINA BİTİŞİK ATIŞ YAPMIŞ



Kayıtlara göre, cesetler üzerinde yapılan inceleme de Vatan Şaşmaz’ın sırt bölgesinde 4 adet kurşun girişi olduğu saptandı. Aker’in ise sağ kulak üstü bitişik atış sonucu yara olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

VATAN ŞAŞMAZ

filiz aker