Başkent'te güvenlik önemleri arttırılıyor

Başkent'te güvenlik önemleri her geçen gün arttırılıyor. Son gelişmelerden birisi de, metro istasyonlarına getirilen X-Ray cihazları ve kapı dedektörleri oldu.

İHA'nın haberine göre, Ankara 5 milyonu aşan nüfusuyla İstanbul'dan sonra en kalabalık şehirlerin başında geliyor. Nüfusun çok olması, daha fazla hizmeti de beraberinde getiriyor. Vatandaşa verilen sağlık, eğitim ve ulaşım gibi hizmetlerin yanı sıra, birey ya da toplumun huzur içinde yaşaması, iç ve dış tehditlere karşı korunabilmesi açısından sağlanan güvenlik hizmeti de önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda Ankara'da sadece Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) metrosunda bulunan X-ray cihazlarına yenileri eklendi ve metronun gittiği her durağa x-ray cihazları ve kapı dedektörleri yerleştirildi. Bundan sonra yolcular istasyonda bulunan kapılardan geçecek, çantalarını da bu cihazlardan geçirecekler. Yeni gelişme hakkında değerlendirmede bulunan Güvenlik Şefi Nihat Canpolat, yolcuların güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi açısından çok iyi bir gelişme olduğunu ifade etti.

"TURNİKELERDEN GEÇECEK ENGELLİ YOLCULARA YARDIM EDECEK PERSONEL OLACAK"

Güvenlik görevlilerinin yerini x-ray cihazları mı alacak sorusunu yanıtlayan Canpolat, güvenlik görevlilerinin arttırılması yönünde düşüncelerinin olduğunu dile getirerek, "Bu şekilde sayımız yetersiz, cihazların getirilmesiyle; hem cihazların başında güvenlik olacak, hem de kapılarda olması gerekecek. Turnikelerden geçen engelli yolculara yardım edecek personel de mutlaka olacak. Yolcu sayısının arttığı zamanlarda da iki güvenlik personeliyle bu işin altından kalkamayız" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞ MEMNUN"

Vatandaş da bu hizmetten memnun olduğunu dile getirdi. Ancak terör olaylarına karşı güvenliğin arttırılmasını iyi yönde bulan vatandaşlar olduğu gibi, okulların açılmasıyla yoğunluğun artacak olması, bu durumda da insanlara vakit kaybı olacağını savunanlar da oldu.

Cihazlar, tüm metro istasyonlarına sistem kurulduktan sonra faaliyete geçecek.

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