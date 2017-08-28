Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, "Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca bayram dolayısıyla yayınlanan genelgeyle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların açık görüşten istifade edeceğini söyledi.

Kınama cezası dışında disiplin cezası almış ve bu cezası kaldırılmamış hükümlü ve tutukluların, açık görüşten yararlanamayacağını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

''Bakanlığımız ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların birinci derece yakınlarıyla bir defaya mahsus olmak üzere görüşmeleri için bir imkan sağlamış oldu. Bu görüşlerde ifade ettiğim gibi birinci derece yakınlar istifade edecek ve ceza infaz kurumlarımızın gün olarak planlamalarına uygun bir şekilde bu görüşler yapılacak. Yani bayram süresince her gün görüşülmesi ceza infaz kurumlarımızın mevcudu dikkate alınacak olursa mümkün olmayacak. Zaten bu ailelere tebliğ edildi, aileler gitmeden önce bunu bilecekler. Hangi ceza infaz kurumunda, hangi odayla, ne zaman açık görüş yapılabilir bir düzen içerisinde geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi bu görüşler yapılmış olacak.''

10 BİN HÜKÜMLÜ AÇIK CEZAEVİNE ÇIKACAK

Yıldırım, 694 sayılı yayımlanan son KHK'nin mahkumların disiplin cezalarına ilişkin önemli düzenlemeler içerdiğini ve bunların içerisinde disiplin affının da yer aldığını dile getirdi.

KHK ile disiplin affından terör, darbe ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlü bulunanların faydalanamayacağını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

''Burada zaten tahliyeyi hak etmiş olan bir kısım hükümlülerin, zaten açık ceza infaz kurumlarına ayrılma şartlarını doldurmuş olan hükümlülerin sadece disiplin cezaları nedeniyle kapalı ceza infaz kurumlarında kalmaları gibi bir durum ortadan kalkmış oldu, bir defaya mahsus. Bu düzenlemeden sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi 10 bin kişi açık ceza infaz kurumlarına ayrılmak şekliyle istifade etmiş olacak. Yine yaklaşık 3 bin kişi de denetimli serbestliğe bu vesileyle ayrılmış olacak. Bu aynı zamanda çeşitli nedenlerle disiplin cezası almış olup da iyi hali ceza evlerince tespit edilenlere bir şans daha vermek açısından önemli bir düzenleme."

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Bayramda cezaevi ziyareti açık mı?

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