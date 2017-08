Bir yükseköğretim kurumuna giren gençler için özellikle de yaşadıkları kentlerin dışında okuyacaklarsa çözülmesi gereken öncelikli sorunlarının başında barınma ve burs geliyor. Barınma sorununu devlet, özel ya da üniversitelerin yurtları ya da daire kiralayarak çözen gençler bu kez de burs bulma arayışına giriyor. Yükseköğretim kurumları başta dereceye girenler olmak üzere kendilerini tercih eden başarılı öğrencilere verdikleri bir profesör maaşına yakın burslar veriyor. Gazete Habertürk'ten Bürde Özçakır'ın haberine göre aylık 6 bin TL’ye kadar uzanan bu burslardan her öğrenci yararlanamıyor.

Ama burs bulmak için tek seçeneğinizin de üniversiteler olduğunu düşünmeyin. Sivil toplum kuruluşları da başarılı öğrencilerin yanı sıra maddi gücü yetersiz olan gençlere değişik oranlarda burs veriyor. Bu kuruluşların verdiği bursların birçoğu karşılıksız oluyor Bazı kurumlar ise bursiyerlere “vicdani yükümlülük” belgesi imzalatıp mezuniyetten sonra başka öğrencilere de destek olmalarını isteyebiliyor ya da kendi etkinliklerine katılmalarını talep ediyor. Ancak birçok kurumun bursu da karşılıksız ve geri ödeme şartı koymuyor. Genel olarak akademik yıl başladıktan sonra başvurular yapılıyor.

İŞTE BURS VEREN BA ZI KURUMLAR:

Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK): Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) burs ve öğrenim kredisi olmak üzere iki seçeneği bulunuyor ve başvuruları aynı anda alınıyor. Burs tamamen karşılıksız ancak öğrenim kredisi mezun olduktan sonra geri ödeniyor. KYK burs ve kredi başvuruları önümüzdeki günlerde başlayacak.

- Türk Eğitim Vakfı (TEV): Mesleki ortaöğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora bursları veriyor. TEV’in yurtiçi bursları karşılıksız. Ancak kurum öğrenimini tamamlayan bursiyerlerinden iş hayatına atıldıklarında imkânı olursa kendisi gibi en az bir gence maddi katkıda bulunacağına dair vicdani yükümlülük belgesi alıyor. TEV’in ayrıca üstün başarı ve kız öğrenci yurt bursları da bulunuyor.

- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD): Atatürk ilkelerine bağlı maddi desteğe ihtiyacı olan, başarılı üniversite öğrencilerine “Bir Işık da Siz Yakın” projesi kapsamında eğitim bursu veriyor. Burs için başvuru kriterleri şöyle: TC vatandaşı olmak, ÇYDD şubesi bulunan illerde devlet üniversitesi öğrencisi olmak, gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak, KYK hariç başka bir kamu veya özel kuruluştan burs almamak, ara sınıflar için genel not ortalamasının en az 2.00 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.

- Çağdaş Eğitim Vakfı: Öğrencilerin İstanbul’da öğrenim görüyor olması ve ara sınıflarda okuyan öğrencilerin alttan dersi olmaması gerekiyor.

- Çelikel Eğitim Vakfı: Alev Topları Programı kapsamında İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar başvurabiliyor. Burslar yılda 12 ay süreyle veriliyor.

- İstanbul Sanayi Odası Vakfı: Gelir düzeyi düşük ailelerin İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı lisans ve meslek yüksekokulu öğrencilerine burs veriyor. Burslar yılda 9 ay süreyle veriliyor. Küçük Destek Programı kapsamında başarılı yükseköğretim öğrencilerine veriliyor. Burslar, öğrencinin mevcut akademik programının sonuna kadar her yıl şartlı olarak yenileniyor. Bursun bir sonraki yıl devam edebilmesi için öğrencinin her yıl transkriptini vakfa teslim etmesi ve not ortalamasının en düşük 2.5 olması gerekiyor.

- Tekfen Vakfı: Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 2017-2018 eğitim yılı itibarıya maddi desteğe ihtiyaç duyan 500 başarılı öğrenciye burs verecek. Vakıf, konservatuvar müzik öğrencileri için 5 kişiye kadar burs veriyor. Başvurular, müzik dünyasında referans kabul edilecek akademisyen ya da sanatçıların tavsiyeleri üzerine alınıyor.

- Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG): Gençlik Bursları kapsamında ara sınıf başvurularında gönüllü olma şartı aranıyor; bu yıl üniversiteyi kazananlar için Gençlik Yeni Sınıf burs programında ise bu şart yok. TOG’un ayrıca mühendislik bölümleri, fen edebiyat fakültelerinin sayısal bölümleri, işletme, iktisat, istatistik, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, hukuk ve tıp fakültelerinde okuyan kadın öğrenciler için Kardelen Bursları var.

- 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV): Devlet üniversitesi öğrencilerine eğitim bursu veriyor. Burs verilecek öğrencilerde TC vatandaşı olması, ailenin kırsal kesimde ikameti ve adayın İstanbul’da devlet üniversitesini kazanmış olması, başarılı ve eğitimini sürdürürken zorlanması, anne ve babadan birinin veya ikisinin hayatta olmaması ya da parçalanmış aileden olması şartları aranıyor.

TÜBİTAK BAŞARIYI BURS İLE ÖDÜLLENDİRİYOR

Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden takımlarda yer alan, Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda madalya alan, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmaları’nda birincilik, ikincilik ya da üçü ncülük kazanan, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda MF puan türünde ilk 25 bin kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerine yerleşen ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda veya Uluslararası Proje Yarışması’nda dereceye girenlerden sınavsız yerleşme hakkını kullanan veya MF puan türünde ilk 25 bin kişi arasında yer alan öğrencilerden bu bölümlerde ÇAP yapan öğrencilere burs veriliyor. Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) YGS-1 puan türünde ilk 25 bin kişi arasında yer alarak felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen veya YGS-1’de ilk 25 bin arasında yer alıp bu bölümlerden ÇAP yapan öğrenciler de burs desteğinden yararlanabiliyor.

YÖK BURS İLE DESTEK OLUYOR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçen yıl ilk kez tarım, ziraat, orman, su ürünleri odaklı lisans programlarına ilginin artırılması amacıyla bu fakülteler altında yer alan programlara ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere burs verme kararı alınmış, 46 üniversitede 210 programda 630 öğrenciye 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren burs verilmeye başlanmıştı.

YÖK, 2017-2018 döneminden itibaren yer bilimleri alanları olan maden, jeoloji ve jeofizik mühendisliği programları ile temel bilim alanları fizik, kimya, biyoloji, matematik programlarına ilk üç sırada yerleşen tüm öğrencilere bir yıl boyunca aylık 625 lira burs verecek. Burslar 12 ay boyunca ödenecek. YÖK bursu başka bir kurumdan burs alınmasına engel teşkil etmeyecek.