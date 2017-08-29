İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi 100.Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen genç kadın, 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan evinin balkonuna çıktı.

KOMŞULAR İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Kadın ilk önce elinde bulunan alkol kadehini ve telefonu yere attı. Bir süre sonra balkon demirlerinin üzerine çıktı. Kadının intihar girişimini gören komşuları polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ve kadının komşuları ikna için uğraştı.

ÖNCE BALKON DEMİRLERİNDEN SARKTI SONRA KENDİNİ BIRAKTI

Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile çektiği görüntülerde, kadının bir süre sonra kendisini balkondan boşluğa sarkıttığı görülüyor. Kadının daha sonra metrelerce yüksekten kendisini aşağıya bıraktığı görülüyor.

HAVA YASTIĞI HAYATINI KURTARDI

İntihar girişiminde bulunan kadını ciddi yaralar almaktan itfaiyenin açtığı büyük hava yastığının kurtardığı öğrenilirken, ilk müdahalenin ardından kadının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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