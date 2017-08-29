Ağustos ayının son günlerine girmemizle birlikte, milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Bir yandan tatilini sürdüren öğrenciler ve veliler, bir yandan da "Okullar ne zaman açılacak? İlkokullar ne zaman açılıyor?" sorusunun cevabını sorguluyor. Peki Okullar ne zaman açılacak? İlkokullar ne zaman açılıyor? İşte tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yaz tatili içerisinde bulunan ve tatillerini sürdüren milyonlarca öğrenci, okulların açılmasına az bir süre kala merakla okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Ağustos ayının sonlanmasıyla birlikte okulların açılmasına 1 aydan daha az bir süre kalmış olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2017-2018 çalışma takvimine göre 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak. Böylece 18 Eylül'de yurt genelinde milyonlarca öğrenci sınıfları dolduracak ve eğitimine devam edecek.

18 Eylül'de başlayacak olan birinci kanaat dönemi, 19 Ocak 2018 Cuma günü sona erecek ve 15 günlük bir ara tatil dönemi başlayacak. Sömetr tatilinin de sonlanmasıyla ikinci kanaat dönemi 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci ikinci kanaat döneminde eğitimini görmeye devam edecek.

İkinci kanaat dönemi ise 8 Haziran 2018 Cuma günü öğrencilerin karne almasıyla sonlanacak ve üç aylık bir yaz tatili dönemi başlamış olacak.

İLKOKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

"İlkokullar ne zaman açılacak?" sorusunu soran veliler için de MEB'den açıklama yapıldı. Buna göre okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

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