Binlerce adayın katılımıyla 23 Temmuz Pazar günü tek oturumda gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile birlikte ön lisans programlarından mezun olan adaylar, lisans programlarına geçiş yapabilecek. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için tarih...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Normal şartlarda ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimindeki gibi 29 Ağustos (bugün) tarihinde açıklanacak olan DGS sonuçları, Kurban Bayramı tatili nedeniyle ertelendi. 10 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında 29 Ağustos'un idari izin olarak ilan edilmesi, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi değiştirdi.

Buna göre, normalde bugün açıklanacak olan DGS sonuçları 6 Eylül 2017 tarihine ertelendi ve adaylar 6 Eylül'de DGS sonuçlarına erişim sağlayabilecekler.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Lisans programlarına geçiş için gerekli olan Dikey Geçiş Sınavı, 23 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirildi ve sınavın ardından sonuçlar için bekleyiş başladı.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekleyen binlerce aday, bir yandan da sonuçları nereden öğrenebileceğini araştırıyor. DGS sonuçları, resmi olarak ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası üzerinden açıklanmaktadır.

Sınav sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar, 6 Eylül 2017 tarihinden itibaren http://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi girerek DGS sonuçlarına erişim sağlayabilecekler.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar Tablo-A’da yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

DGS sonuçları

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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