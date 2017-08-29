MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in liderliğinde kurulacak yeni partinin adı için de çalışmalar devam ediyor. Peki Yeni partinin adı ne olacak? Meral Akşener'in partisinin adı ne olacak? İşte detaylar...

YENİ PARTİNİN ADI NE OLACAK?

Türk siyasetine katılacak olan yeni partiye MHP'den ihraç edilen Meral Akşener liderlik yapacak. Yeni partiye ilişkin detayları dün akşam Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'a anlatan Koray Aydın, partiyle ilgili bilgiler verdi.

Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Koray Aydın, yeni partinin adıyla ilgili de önemli bir ipucu verdi. Aydın, "Merkez demokrat parti amblemi üzerinde çalışma var" şeklinde bir açıklama yaparak partinin adına ilişkin en net ipucunu vermiş oldu.

Eğer yeni partinin adı Koray Aydın'ın belirttiği şekilde olursa, Türk siyasetine Merkez Demokrat Parti adıyla yeni bir parti giriş yapmış olacak ve 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışabilecek.

Yeni partinin adıyla ilgili ipucu veren Koray Aydın, partinin her kesimden vekillere sahip olacağını ve partinin kurucular kurulunda kendi dallarında tanınmış ama siyasette yeni isimlerin yer alacağını söyledi.

Yeni partiyi Ekim ayı içinde kurmayı düşündüklerini kaydeden Aydın, "Ben çok zorlanacağımı düşünüyordum. İnsanların akın akın görev alma duygusu karşısında şaşkınlık içindeyim. En çok doğu ve güneydoğudan bu işe sahip çıkıldığının işaretlerini alıyorum, ülkemin geleceği adına bundan mutlu oluyorum. Bu partinin yeni bir parti olduğunu gösteren emareler bizim kurucular kurulunu açıkladığımızda göreceğiz. Bu bir partinin devamı değil. Biz buna öncülük ediyor olabilliriz ama kurucular kurulunu açıklayınca toplumun her kesiminden insanların olduğunu görecekler. Alevisi olacak, Sünnisi olacak, solu olacak, sağı olacak, milliyetçisi, muhafazakarı, liberali olacak. Türkiye'yi yönetecek bir kadroyu Türk milletine takdim edeceğiz" diye konuştu.

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