AK Partili Ünal'dan Vatan Şaşmaz cinayetine ilişkin açıklama

Vatan Şaşmaz cinayetine ilişkin AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

"TAŞIMA RUHSATI OLAN DEĞİL, BULUNDURMA RUHSATI OLAN SİLAH"

A Haber televizyonunda katıldığı programda Vatan Şaşmaz ile ilgili soruyu yanıtlayan Mahir Ünal, cinayette kullanılan silaha ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

6136 Sayılı Kanun ile silah edinmenin şartları belirlenmiş. Herhangi bir şekilde izne bağlı olduğu için, ruhsat almadan, ABD'de olduğu gibi birilerinin silahlanması söz konusu değil. Yani ya bulundurma ruhsatı ya taşıma ruhsatınız vardır. Bulundurma ruhsatının da, taşıma ruhsatının da şartları 6136 Sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Birileri ruhsatsız silah bulunduruyorsa ki, bu konuda İçişleri Bakanlığımız ve emniyet teşkilatı ciddi bir mücadele yürütüyor. Bu olayda kullanılan silah da taşıma ruhsatı olan bir silah değil, bulundurma ruhsatı olan bir silahla maalesef görünen o ki bu cinayet işlenmiş durumda.

AK Parti hükümetlerinin silahlanma konusunda hassasiyeti son derece açık. Düğünlerde ateş edilmesi ve benzeri izinsiz silah atışı konusunda çok ciddi bir mücadele yürütülüyor.

Türkiye'nin sınırlarından yaşadığı işte Suriye ve Kuzey Irak'ta yaşanan ciddi bir sorun var. Türkiye sınır güvenliği konusunda ciddi bir adım attı. Türkiye'de her türlü kaçakçılığın engellenmesi konusunda ilgili kurumlar ciddi bir çalışma yürütüyorlar.

VATAN ŞAŞMAZ

mahir ünal