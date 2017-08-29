Devlet Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaşımlarda bulundu. Bahçeli, "95 yıl evvel verilen topyekûn imha savaşıyla ve Gazi Mustafa Kemal’in ifadesiyle, düşman Anadolu’nun harimi ismetinde tamamen boğulmuştur" dedi.

Bahçeli'nin mesajları şu şekilde;

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) August 29, 2017

30 Ağustos’ta Türk milleti ordusuyla tek yürek olup devleşmiş, inanç istilayı silip süpürmüş, demir iman karşısında çaresiz kalmıştır.

Öyle hazin ve hüsranla bezenmiş bir dönemdi ki; millet yorgun, vatan durgun, devlet suskun, düşman dolgun ve gücünün doruğundaydı!

Esarete boyun eğmeyen Türk milleti, dağınıklığı birleştirip, yılgınlığı defedip yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer mevkiine ulaşmıştır.

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/902515812774420481

Zalimler, hainler; asil ve soylu Türk milletinin inanç ve iradesi karşısında diz çökmüş, hamiyet ve haysiyetinin önünde tel tel dağılmıştır.

Pencere demirlerinden kamalar, demiryolu raylarından süngüler, emek emek kağnılarla cepheye taşınan silahlar bağımsızlığımızı müjdelemiştir.

Zaferler önce kafada kazanılmıştır. Her zaferin akıl,sabır,strateji,kapsamlı hazırlık dönemi vardır ve 30 Ağustos bunun mümeyyiz örneğidir.

Gazi Mustafa Kemal, Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te diktiği sancağı tutmuş kaldırmış, Anadolu’yu düştüğü yerden tekrar ayaklandırmıştır.

30 Ağustos, Türk tarihinin kilit noktası, 29 Ekim 1923’ün habercisi, 1299 kuruluş onurunun tamamlayıcısı,Ötüken şuurunun taarruz halkasıdır.

95 yıl evvel verilen topyekûn imha savaşıyla ve Gazi Mustafa Kemal’in ifadesiyle, düşman Anadolu’nun harimi ismetinde tamamen boğulmuştur.

15 Temmuz’da; 26 Ağustos 1071’in intikamı, 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruzun rövanşı, 30 Ağustos 1922 Büyük Zaferin öcü alınmak istenmişti.

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) August 29, 2017

Türk düşmanları her devirde devşirdikleri alçak tetikçileriyle üzerimize gelmişler, ama devrilip yıkılmaktan da kurtulamamışlardır.

Türk milleti vatanının bedelini sayısız fedakârlık ve nice çileli mücadelelerle ödemiştir. Yeri gelirse bunu bir kez daha yapacaktır.

30 Ağustos 1922 öncesi tarihe karşı bütün sorumluluğu üstüne alarak gıpta edilecek bir liderlik gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Milli Mücadele’de destan yazan kahraman şehitlerimize, kahraman neslimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 95. yıldönümünü kutluyor, aziz milletime ebedi saadet ve selamet diliyorum.

Birliğimiz ve bekamız daim olsun. Varlığımıza göz dikenler, millet olma halimizi çekemeyenler akıllı olsun, 30 Ağustos şuuru hala diridir.

devlet bahçeli

30 Ağustos Zafer Bayramı

mhp