İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 95. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos 2017 tarihinde 07.00 ile 14.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe Kapatılacak Güzergâhlar:



- Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler,

- D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi,

- 10. Yıl caddesinden Vatan Caddesi girişi,

- Edirnekapı’dan Vatan Caddesi girişi,

- Oğuzhan caddesinden Vatan Caddesi girişi,

- Sofular caddesinden Vatan Caddesi girişi,

- Halıcılar caddesinden Vatan Caddesi girişi,

- Akdeniz caddesinden Vatan Caddesi girişi,

- Akşemsettin caddesinden Vatan Caddesi girişi.



Alternatif Güzergâhlar:



- Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi.

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alternatif güzergahlar