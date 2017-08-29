İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 95. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos 2017 tarihinde 07.00 ile 14.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Trafiğe Kapatılacak Güzergâhlar:
- Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler,
- D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi,
- 10. Yıl caddesinden Vatan Caddesi girişi,
- Edirnekapı’dan Vatan Caddesi girişi,
- Oğuzhan caddesinden Vatan Caddesi girişi,
- Sofular caddesinden Vatan Caddesi girişi,
- Halıcılar caddesinden Vatan Caddesi girişi,
- Akdeniz caddesinden Vatan Caddesi girişi,
- Akşemsettin caddesinden Vatan Caddesi girişi.
Alternatif Güzergâhlar:
- Millet Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi.
- istanbul
- kapalı yollar
- alternatif güzergahlar
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