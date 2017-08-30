Beşiktaş’ta kaldığı otelde Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’in ağabeyi Sümer Bayer, olaydan iki gün önce kardeşiyle aynı odada iki gün geçirdi. Cezaevinden izinli çıkan ağabey Filiz Aker’in morgdaki cesedini görmek için dün Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğü morguna gitti.

Gazete Habertürk'ten Şefik Dinç'in haberine göre Filiz Aker’i son bir kez daha gören ağabey, kardeşinin psikolojik rahatsızlığının olmadığını belirtirken, son sohbetlerini şöyle anlattı: “Saplantılı aşk olayı değil. Vatan Şaşmaz masum değil. Filiz o gün bana Şaşmaz’ın 21 Ağustos’ta otele geldiğini anlattı. Filiz ‘Sen, Sevilay Öztürk ve banka müdürü bana kumpas kurup paramı batırdınız. Sana verdiğim 130 bin doları istiyorum’ demiş. Vatan da 20 Eylül’de bir kısmını ödeyeceğini söylemiş. Filiz o görüşme sırasında silahının çantasında olduğunu, bir an için çıkarıp onu vurmak istediğini anlattı. Ama benim cezaevinden izine geleceğimi bildiği için vazgeçtiğini söyledi. Filiz cezaevinde yatmayı göze alamadığı için intihar etti.”

Filiz Aker’in 2.5 milyon dolar parasını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu kişilerden birinin Sevilay Öztürk olduğunu belirten ağabey Sümer Bayer, “Sevilay Öztürk çıkıp gerçekleri anlatsın. Etiler’de daire, Tuzla’da villa ve ABD’deki 3 evini satmıştı. Sevilay’ı manevi evladı olarak görüyordu. ABD’de okuttu. Ama bu kumpasın içinde onun da olduğunu düşünüyordu” dedi.

İKİ ELİNDE DE BARUT İZİ ÇIKTI

Polis tarafından yapılan inceleme sonucu Aker’in silahı iki eliyle tutarak Şaşmaz’a ateş ettiği belirtildi. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre sağ elinde takılı bulunan eldivende de barut atığı ortaya çıktı. Polisin değerlendirmesine göre, Aker önce iki eliyle eldivensiz Şaşmaz’a ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından heyecanlanan Aker’in elleri terledi. Silah elinden kaymasın diye de eldiven takarak intihar etti. İkilinin son 1.5 ayda bir kez telefonla görüştükleri belirtildi.

Sümer Bayer, kardeşiyle morgda son kez vedalaştı