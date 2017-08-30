Yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı büyük coşkuyla kutlanıyor. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Büyük Zafer'in 95. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İşte en güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri! Atatürk ve Zafer Bayramı sözleri!

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SÖZLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için sosyal medya platformlarından da güzel sözler paylaşmak isteyen milyonlarca vatandaş "en güzel Zafer Bayramı sözleri" aramasını yapıyor. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran Zafer Bayramı için kullanıcılar sözler paylaşıyor ve yaptıkları paylaşıma Türk Bayrağı fotoğrafı ekliyor.

Atatürk'ün de bağımsızlık ve Milli egemenlik hakkında gençlere ve Türk halkına ışık tutan sözleri bulunmaktadır. Atatürk'ün sözleri, özellikle Milli bayramlarda sosyal medyada oldukça paylaşılır.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da en güzel Atatürk sözlerini ve en güzel 30 Ağustos sözlerini paylaşmak isteyen vatandaşlar için mesajları derledik.

İşte en güzel Zafer Bayramı sözleri;

* Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milletiyle bölünmez bir bütündür, Türk milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu şanlı zaferi bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.

* "Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz..." (Mustafa Kemal Atatürk)

* "Milletin esaretten kurtuluşu, egemen ve bağımsız olarak topraklarımızda yaşayabilmesi, ancak azimkar ve namuslu ellerin milleti kasa ve doğru yoldan haklarını korumaya ve bağımsızlığa sevki ile kabil olacaktır..." (Mustafa Kemal Atatürk)

* "Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar." (Mustafa Kemal Atatürk)

* "Ya istiklâl ya ölüm!" (Mustafa Kemal Atatürk)

* "Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz." (Mustafa Kemal Atatürk)

* "Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır." (Mustafa Kemal Atatürk)

* "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz." (Mustafa Kemal Atatürk)

* "Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur." (Mustafa Kemal Atatürk)

* "İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye’nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır." (Mustafa Kemal Atatürk)

* Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun bir mihenk taşıdır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimiz, emniyet teşkilatımız ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

* Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.

* Dönemin şartları içerisinde askeri kuvvetlerimizden kat kat üstün bir ordu karşısında kazanılan Başkomutanlık Savaşı ile milletimiz birlik ve beraberliğinden, hürriyet ve istiklalinden en zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştır.

* Bu zafer, Türk milletini yok etmeye çalışan işgal güçlerinin haksızlıklarına, yoksulluğa ve tüm olumsuzluklara karşı aziz milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır, ay yıldızlı bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır diye haykırdığı, aziz milletimizin şanlı zaferidir.

30 Ağustos Zafer Bayramı

Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Zafer Bayramı sözleri

Zafer Bayramı mesajları

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