Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ üyelerinin, ByLock haberleşme programını kullananların ve FETÖ destekçilerinin yakalanması için yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. İşte 30 Ağustos 2017 tarihli FETÖ operasyonları raporu...

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NİĞDE'DE ARANAN KİŞİ YOL UYGULAMASINDA YAKALANDI

Niğde'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlamasıyla aranan S.E. yol uygulamasında yakalandı.



Altunhisar-Bor yolunda kontrol yapan polis ve jandarma ekipleri şüphelendiği bir aracı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla aranan S.E. gözaltına alındı. S.E.'nin ByLock kullanıcısı olduğu öne sürüldü. (DHA)

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15 temmuz

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