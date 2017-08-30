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Son Dakika! FETÖ operasyonları haberleri 30 Ağustos 2017

FETÖ operasyonlarında tutuklananlar ve gözaltına alınanlar 30.08.2017

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan ve gözaltına alınan kişi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İşte 30 Ağustos Çarşamba günü FETÖ operasyonları

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:04:31 Güncelleme: 11:09:38

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ üyelerinin,  ByLock haberleşme programını kullananların ve FETÖ destekçilerinin yakalanması için yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. İşte 30 Ağustos 2017 tarihli FETÖ operasyonları raporu...

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NİĞDE'DE ARANAN KİŞİ YOL UYGULAMASINDA YAKALANDI

Niğde'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlamasıyla aranan S.E. yol uygulamasında yakalandı.

Altunhisar-Bor yolunda kontrol yapan polis ve jandarma ekipleri şüphelendiği bir aracı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla aranan S.E. gözaltına alındı. S.E.'nin ByLock kullanıcısı olduğu öne sürüldü. (DHA)

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