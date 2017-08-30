İDO'dan sefer iptalleri

İDO yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugünkü 08.30 Yenikapı-Bandırma, 10.00 Bandırma-Yenikapı ve 08.30 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerinin iptal edilmesinin ardından, saat 13.30'daki Bandırma-Yenikapı-İstanbul-Bostancı deniz otobüsü seferi de yapılamayacak.

BÜYÜK TONAJLI GEMİLER RÖMORKÖR YARDIMI İLE LİMANA YANAŞTIRILIYOR

Öte yandan, fırtına nedeniyle Bandırma Limanı'nda demirli küçük balıkçı tekneleri deniz açılamıyor. Limana gelen büyük tonajlı yük gemileri de 2 römorkör yardımı ile limana yanaştırılıyor.

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İDO sefer iptalleri