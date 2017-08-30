Suriyeli 2 kişi İstanbul'da fidye amacıyla rehin aldıkları Hani El A.'yı ellerinden kaçırınca bu kez de 18 yaşındaki bir akrabasını kaçırarak 40 bin lira fidye istediler. Kaçırılan gencin ağabeyi bir yandan fidyeciler pazarlık yaptı, diğer yandan da polise giderek şikayetçi oldu. Pazarlık sonucu fidyecilerin istedikleri para 15 bine indi. Paranın teslim edileceği alışveriş merkezinde polis, film sahnelerini aratmayan bir operasyonla Suriye uyruklu iki fidyeci yakaladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na 25 Ağustos günü başvuran Suriye uyruklu Ammar E., 18 yaşındaki kardeşi Beşar E.'nin fidye amaçlı kaçırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine rehine kurtarma müzakere timi harekete geçti. Soruşturma başlatan polis ilginç ayrıntılarla karşılaştı. Ammar E.'nin verdiği ifadeye göre, fidyeciler ilk başta Ammar E.'nin teyzesinin oğlu Hani E.'yi kaçırdılar. Fidyeciler Hani E.'nin Suudi Arabistan'daki annesini arayarak 40 bin lira fidye istedi. Ancak Hani E., bir süre sonra fidyecilerin elinden kurtularak Lübnan'a kaçtı. Hani E.'yi elinden kaçıran fidyeciler bu kez, Ammar E.'nin 18 yaşındaki kardeşi Beşar E.'yi kaçırdı.

40 GÜNLÜK FİDYE PAZARLIĞI

Yaklaşık 40 gün önce gerçekleşen bu kaçırma olayında, fidyeciler bu kez, Ammar E.'den 40 bin lira fidye istedi. Yapılan pazarlıklarda fidye 20 bine indi. Olaydan 40 gün sonra Ammar E. Savcılığa başvurarak kardeşinin kaçırıldığını söyledi. Soruşturma başlatan Rehine Kurtarma Müzakere Timleri, Ammar E.'yi yönlendirerek, fidyecilere en son 15 bin lira vereceğini belirterek bir alışveriş merkezinde buluşmayı teklif etti. Teklifi kabul eden fidyeciler, buluşma yeri olan alışveriş merkezine geldi. O sırada önlem alan polis, bir çok vatandaşın gözleri önünde operasyon düzenledi.

VATANDAŞLAR FİLM ÇEKİMİ SANDI

Vatandaşın film çekimi sandıkları operasyonda önce bir kişi yakalandı. Ardından dışarıda bekleyen ikinci fidyeci de yakalandı. Suriye uyruklu Abdülmecit A. ve Allaattin E. oldukları belirlenen şüphelilerin verdikleri adreste giden polis, kaçırılan Beşar E.'yi kurtardı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

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