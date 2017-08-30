Kurban Bayramı'nda toplu taşımayı kullanacak olan binlerce vatandaş, toplu taşıma tarifelerini araştırıyor. "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?" ve "Bayramda otobüs, metrobüs, metro ve İDO ücretsiz mi?" diye araştıran vatandaşlara yanıt İETT'den geldi. İşte detaylar...

BAYRAMDA OTOBÜS, METROBÜS, METRO VE İDO ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul'da Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarında uygulanacak ücret tarifesini duyurdu.

İETT'den yapılan açıklamada, "Özel araç kullanımının azaltılarak trafiğin rahatlatılmasının hedeflendiği uygulamaya göre; 1 - 4 2017 Eylül tarihleri arasındaki Kurban Bayramı boyunca İETT ve Özel Halk Otobüsleri, Otobüs A.Ş., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Taşıma Entegre Özel Deniz Motorları, Metro, Tramvay, Hafif Metro ve Füniküler hattı yüzde 50 indirimli hizmet verecek." ifadeleri kullanıldı.

Böylece İstanbul'da toplu taşıma araçları, Kurban Bayramı boyunca yüzde 50 indirimli şekilde hizmet verecek. Ücret tarifesi 1 - 4 Eylül 2017 tarihleri arasında geçerli olacak ve bayramın ardından normal ücret tarifesi devreye girecek.

OKULLARIN AÇILACAĞI GÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Aynı zamanda yapılan açıklamada okulların açılacağı ilk gün olan 18 Eylül 2017 tarihi için de toplu taşıma ücretlerine dair bilgi paylaşıldı. Verilen bilgide, "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ayrıca ilk, orta ve liselerin açılacağı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarının 06:00 -14:00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı. Kararda; okulların açılacağı ilk günü vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe ek yük getirmemesinin amaçlandığı ifade edildi." ifadeleri kullanıldı.

kurban bayramı

toplu taşıma

metro

metrobüs

otobüs

ido

ücretsiz mi?