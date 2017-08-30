Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyonda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine hoşgeldiniz. Resepsiyonumuza teşrifleriniz için teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bizlere bu toprakları vatan yapmak için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum.





En son 15 Temmuz'da sokaklara dökülen kardeşlerimizle bu hakikati görme şansı bulduk. Terör örgütleri hain emellerine ulaşamayacak. Bağımsızlık bizim milletimizin karakteridir. Ya istiklal ya ölüm özgürce yaşama irademizin beyanıdır. Bugün yoğun bir mücadele veriyoruz. Sadece kendi menfaatlerimiz için önümüze geçen her şeyi ezip geçemeyiz. Arakan'da zulüm gören mazlumları yalnız bırakamayız. Çünkü biz dünyada gördüğümüz kötülükleri düzeltmeye gücümüz yetmezse dilimizle düzeltmekle mükellefiz.





Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim Rabbim bizleri başımızı öne eğdirecek hatalardan muhafaza etsin. Bizleri Malazgirt Zaferi gibi 564. yıldönümüne ulaştığımız İstanbul'un fethi gibi ve işte bugün Dumlupınar Zaferi gibi başarılarla yükseltsin.





Gerektiğinde gönlümüzle ve sözümüzle mücadele etmesini biliriz. Değerli misafirler günümüz dünyasında mücadeleler iç içe yürümektedir. Biz 15 yıldır ülkemizin gücünü artırma çabası içinde olduk. Türkiye'nin tamamen kendi çıkardığı Kıbrıs hadisesi tüm açıklığı ile ortaya çıkarmıştır. Rahmetli Özal döneminde mücadele başlatılmıştır.

Maruz kaldığımız örtülü ambargolara müttefiklerimizle yaşadığımız sorunlara rağmen projelerimizde herhangi bir gerileme yoktur. Bölgedeki tüm seçenekler önümüzdedir.

Bumerang gibi bunlar dönüp zamanı gelip onları vuracak. Bölgedeki gelişmelerle ilgili tüm seçenekler her an önümüzdedir. Terör örgütleri kullanılarak bölgede oynanan oyunların asıl yüzünü görüyoruz ve dayatmaları kabul etmiyoruz. Teknolojinin küreselleştiği bu dünyada terörü Ortadoğu'ya hapsedeceğini sananlar yanlıyor. 911 kilometre Suriye sınırında biz yaşıyoruz onlar değil. Her türlü tedbirimizi aldık. Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak aynı şekilde bu görevi ifa etmenin hazırlığı içindeyiz.

Son dört yıldır ardı arkası kesilmeden yapılan saldırılara rağmen mücadelemiz devam ediyor. Yılın ikinci çeyreği için yüzde 7'lik bir büyüme bekliyoruz. Uluslararası yatırımlar sürüyor. Türkiye'yi, terör örgütleri üzerinden köşeye sıkıştırmak isteyenler bir süre sonra ellerindeki bu pimi çekilmiş bombalarla baş başa kalacaklardır. DEAŞ... Hedef DEAŞ. İşte buyurun şu anda müttefikimizin silahları DEAŞ'ın elinden çıkıyor. Bu nasıl ittifak? Bu nasıl NATO'da beraber olmak. Bumerang gibi bunlar dönüp zamanı gelecek onları da vuracak.

30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyorum. Görev yapmakta olan tüm askerlerimize selamlarımı gönderiyorum. Tüm şehitlerimizin ailesine şahsım ve milletim adına şükranlarını sunuyorum. Kalın sağlıcakla.