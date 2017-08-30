Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Doğan'ın haberine göre; Hollandalı üniversite öğrencisi G.H. (19), Türkiye'de tıp okuyan arkadaşını ziyaret etmek için 15 Ağustos'ta İstanbul'a geldi. Arkadaşının Zincirlikuyu Kore Şehitleri Caddesi'ndeki evinde kalan G.H., 26 Ağustos'ta gezmek için tek başına evden çıktı. Akşam eve dönerken telefonun navigasyon uygulamasını kullanan G.H. yanlışlıkla Zincirlikuyu Mezarlığı'na girdi.
İMDADINA BAHÇIVANLAR KOŞTU
G.H. mezarlıkta yolunu bulmaya çalışırken Ercan G. (32) yanına yaklaştı. İddiaya göre Ercan G. genç kıza önce İngilizce "Çay içer misin?" diye sordu, daha sonra da incir vermek istedi. G.H. iki teklifi de reddettikten sonra Ercan G., bir mezarın kenarına oturdu. Ercan G.'nin fenalaştığını düşünen genç kız yardım etmek için yaklaştı. Bu sırada Ercan G., G.H.'yi kolundan tutarak cinsel saldırıda bulunmak istedi. Bağırarak yardım isteyen genç kızın imdadına 2 bahçıvan yetişti. Bahçıvanların yaklaştığını gören Ercan G. kızı bırakarak kaçtı.
KARAKOLDA TEŞHİS ETTİ
İki bahçıvan polise haber verdi. Mobil Park Polisi, Hollandalı genç kızın verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda mezarlık ve çevresinde arama başlattı. Ercan G. kısa sürede yakalandı. Turizm Polisi G.H.'nin ifadesini alırken şüpheli de polis merkezine götürüldü. Hollandalı turist, Ercan G.'yi teşhis etse de şüpheli suçlamaları reddetti. Polisin elinde Hollandalı'nın beyanından başka delil yoktu. İfadesinin ardından G.H. polisler tarafından arkadaşının evine götürüldü.
DİŞ İZLERİ DELİL OLDU
G.H. polislere olayı yolda tekrar anlatmaya başladı. G.H., "Fenalaştığını görünce mezarlıkta olduğumuz için yakınını kaybetmiş birisi zannederek yardım etmek istedim. Yaklaşınca kolumdan tuttu. Elinden kurtulmak için bileğimi ısırdım" dedi. Bu beyan üzerine karakoldaki polisler şüphelinin koluna baktı. G.H.'nin, Ercan G.'nin kolundaki diş izleri fotoğraflandı ve delil oldu. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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