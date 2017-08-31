Şaşmaz ve Aker'in öldüğü olayla ilgili yeni gelişme

Beşiktaş'taki otel odasında sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'in ölü bulunduğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da bir otel odasında Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ölümü ile sonuçlanan olayın ilk görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine; Emniyet Genel Müdürlüğünce konunun araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. " denildi.