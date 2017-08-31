İstanbul Piyalepaşa semt pazarına gidenler ilginç bir durum ile karşılaştı. Bayram öncesi alışveriş için pazara gelenler, her şeyin ücretsiz dağıtıldığını öğrendi. Gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Semt pazarındaki tüm tezgahları satın alan bir işadamı, pazara gelen kişilerin ihtiyacı olan her şeyi bedava verdi. Pazara gelen ürünler 2 saat içinde tükendi.



İşadamı Sezgin Baran Korkmaz, Beyoğlu Piyalepaşa semt pazarında bulunan tüm sebze, meyve, peynir zeytin gibi gıda ürünlerinin satıldığı tezgahlarını satın alarak bayram öncesi ürünleri vatandaşlara dağıttı. Korkmaz'ın sebze ve meyve dağıtımı sırasında pazar esnafına da yardımcı olduğu gözlendi.



İHA'nın haberine göre, sebze ve meyvenin ücretsiz olduğundan haberi olmayan bazı vatandaşlar, pazar esnafına para uzatırken ücretsiz olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemediler. Vatandaşlar, etkinliği yapan şirketin yetkililerine teşekkür ederken, tezgahlarda bulunan sebze ve meyveler 2 saat içinde tükendi.



KOMŞULARINA DA HABER VERDİLER



Söz konusu ürünlerin kısa sürede tükenmesine, pazara gelen kişilerin çevrelerindeki insanlara da haber vermesi de etkili oldu. Pazara gelen kişiler arasında zengin ve fakir ayrımının yapılmadığı belirtildi.



Pazarda, satın alınan tezgahlardaki ürünlerin kısa sürede tükenmesi ile birlikte bu kez de, simit, çay, mısır gibi ürünler satan seyyar satıcıların ürünleri yine holding yetkilileri tarafından satın alınarak çevredekilere dağıtıldı.



Daha önce, bir çok kişi veya kurum bayram öncesi yardım faaliyet düzenlerken, ilk kez bir semt pazarındaki tezgahların satın alınarak ürünlerin ücretsiz dağıtıldığına işaret ediliyor. Bayram öncesi esnaf da semt sakinlerinin de farklı bir deneyim yaşadıkları belirtildi.



Bu arada, aynı firmanın yurtdışında da bazı bölgelerde kurban yardığı yaptığı öğrenildi. Korkmaz, konu ile ilgili "Yardım faaliyetinde konuşmam uygun olmaz" dedi.

Sezgin Baran Korkmaz

Piyalepaşa