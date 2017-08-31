İstanbul’da bir mağazaya giren H.M., iddiaya göre aldığı pantolonu paltosunun iç kısmına koyarak mağazadan çıkacağı sırada mağaza yetkililerince fark edildi. Bunun üzerine pantolonu bırakan H.M. kaçtı. Şikâyet üzerine, H.M. hakkında ‘hırsızlığa teşebbüs’ten asliye ceza mahkemesinde dava açıldı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır ve Serdar Kulaksız'ın haberine göre Şikâyetçi E.M., ifadesinde sanığın işyerine gelip telefonla bir görüşme yapmak istediğini söylediğini, dışarı çıkarken de işyerinden pantolon alarak paltosunun içine koyduğunu belirtti. Bunu fark etmesi üzerine şüphelinin pantolonu bırakıp kaçtığını ifade eden E.M., herhangi bir zararının olmadığını dile getirip şikâyetinden vazgeçtiğini kaydetti.

‘DAHA FAZLASINI ALABİLİRDİ’

Hâkim, sanığın üzerine atılı suçu kabul etmediğini, adına ise yanındaki arkadaşının beyanından ulaşıldığını vurguladı. Sanığın ekonomik değeri düşük olan pantolonu ihtiyacı olması nedeniyle aldığını belirten hâkim, daha fazlasını alabilecekken ihtiyacı ile yetinmiş olması karşısında ceza vermekten vazgeçilmesine karar verdi.

Avukat Abdullah Danışmaz ise konuya ilişkin “Malın değerinin azlığı durumunda hâkim cezada indirim yapabileceği gibi hiç ceza vermeyebilir, kararın temelini bu oluşturuyor. Hâkim kendi takdirini kullanmış. Sabıkası olmayan sanığa bir şans daha tanımış” dedi.