Erzurum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler yine acemi kasaplarla doldu. Kuranlarını keserken ya da yardım ederken kesici aletlerle yaralanan bir çok kişi hastanelerin acil servislerine akın etti.

İHA'nın haberine göre, kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Evinin bahçesinde ya da arazide kurban kesenler bu yıl geçen yıllara göre daha az olurken, uzmanların uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar kurbanları yine çocukların gözleri önünde kesti.

Kasap ya da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar ise cadde ve sokaklarda heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.





Kurbanlıkları yakalamaya çalışırken de dün yaralananlar oldu. Sahiplerinin yakalayamadığı kurbanlıklar için, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Boğa Timi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, uyuşturucu iğne atan silahlarla kurbanlıkları etkisiz hale getirdi.



Erzurum merkez Palandöken ilçesinde ise ilginç bir olay yaşandı. Kesime götürülmek istenen ineğin yanından ayrılmayan boğa yaklaşanlara saldırdı. Uzun süre boğa ile mücadele eden sahipleri, çağrılan ekiplerin boğaya uyuşturucu iğne atıp sakinleşmesini sağladıktan sonra düveyi iki kurbanlığı da kesimhaneye götürebildi.