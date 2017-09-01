Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da partisinin bayramlaşma programına katıldı. Arakan'da Müslümanlara yapılan zulümlere değinen Erdoğan, "Tüm dünyaya bunu anlatacağız, haykıracağız. Kimse konuşmasa da biz konuşacağız" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
-Bir başka bayram yaşıyoruz. Bir taraftan terörle mücadele, bir taraftan omuz omuza dayanışmanın olduğu bir bayram yaşıyoruz. Şehitlerimize ve gazilerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum.
-Son günlerde şehitlerimiz ve gazilerimiz arasında ayrımcılık fitnesi çıkarmayı çalışanları görüyorum. Her şehidimiz ve gazimizin bizim gözümüzde ayrı bir yeri vardır. Biz tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize bu duygularla yaklaşıyoruz. FETÖ ihanet şebekesinin gerçekleştirdiği bu saldırıyı milletimizin tek vücut olarak ödemiş olması tarihte eşine az rastlanan bir başarı örneğidir.
CHP'YE YÖNELİK: ONLARDA ŞEHİTLERE, GAZİLERE SAYGI YOK
-Şehitlerle ilgili kimlerin ayrım yaptığı yapacağı bellidir. Çanakkale'de şehitlerimizin yattığı o topraklarda ana muhalefet partisinin toplantısında nelerin olduğunu gördünüz. Ayrımcılık işte onlarda var. Onlarda şehitlere, gazilere saygı yok.
ARAKAN MESAJI: TÜM DÜNYAYA ANLATACAĞIZ, HAYKIRACAĞIZ
-3 gündür Arakan'la ilgili olarak devlet başkanlarını arıyorum. Bütün bu görüşmelerimle birlikte ayın 19'undan itibaren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor. Tüm dünyaya bunu anlatacağız, haykıracağız. Kimse konuşmasa da biz konuşacağız. "Arakan'ın bizimle ne ilgisi var" şeklinde serzenişleri görüyorum. Bu çevreler bizim Myanmar'da şehitliğimiz olduğunun bile farkında değiller. Arakan coğrafi olarak uzaktır ama tıpkı bölgedeki pek çok yer gibi gönül dünyamızın sınırları içindedir. İslam medeniyeti yok edilmek isteniyor. İnşallah bu kanlı oyun Arakan'da bozulacaktır. 1 asır önce 35 bin altını bize gönderen Arakanlı kardeşlerimize, tüm dünyanın yaptığı gibi sırtımızı dönemeyiz. Dünya medyası da yaşanan katliamın ortağıdır. Biz bu meselenin takipçisi olacak, Türk milleti olarak tarihten gelen vefamızı göstereceğiz.
-Ülkemizi hedef alan siyasi veya ekonomik bir ithamla Suriye ve Irak'ta atılan adımlar arasında yakın ilişki vardır. Tüm gücümüzle mücadelemizi verecek ya da başımıza geleceklere teslim olacağız. Ya öleceğiz ya olacağız; hedef bu olmalı. Buradaki hiçbir arkadaşım da inanıyorum teslim olmaz.
BAŞBAKAN YILDIRIM: AÇIKÇA SÖYLÜYORUM SOYKIRIMDIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce il başkanlarına seslenen Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
-Son günlerde Arakan'da yaşanan vahşet büyük bir insanlık suçu olarak tarihe geçiyor. Sadece Müslüman oldukları için insanları öldürmenin adı açıkça söylüyorum soykırımdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıyla olumlu gelişmeler olacağını ümit ediyoruz.
-Son zamanlarda dünyada yükselen ırkçılığı son derece tehlikeli ve zararlı bulduğumuzu ifade etmek isterim.
-Bir yandan Türkiye'yi kalkındırırken bir yandan da vesayet odaklarına karşı mücadelemizi sürdürerek bu günlere geldik. Yapay krizler oluşturmaya çalışanlar elbette oldu ama asla bunlara prim vermedik, asla vermeyeceğiz.
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Misafir 34 dakika önceBayramda bile kavga hali yeter artık bıktık69
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Misafir 42 dakika önceyine bayramda cosmus06
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Misafir 44 dakika önceÇanakkale şehitleri çok önemliydi madem neden 15 Temmuzun otuzda biri kadar anma oldu. 15 Temmuz bir ay kutlandı bir ay!66