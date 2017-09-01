Denizli'de hastanede normal doğum yaptıktan sonra yoğun bakıma alınan ve 13 gün sonra yaşamını yitiren kadının ailesi, "doğumda ihmal" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Minibüs şoförü Mehmet Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci çocuğuna hamile eşi Şirvan Yalçın'ı (36) sancılanması üzerine 19 Ağustos'ta Acıpayam Devlet Hastanesine götürdüğünü belirtti.
Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen eşinin, yaklaşık 12 saat sonra 3 kilo 810 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdiğini anlatan Yalçın, doğumdan sonra yoğun bakıma alınan Şirvan Yalçın'ın aynı gün Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildiğini, bugün de hayatını kaybettiğini belirtti.
İHMAL İDDİASI
Yalçın, Denizli Devlet Hastanesinde normal doğum için suni sancı verilen eşinin hastane personelinin yanında bulunmadığı sırada tek başına doğum yaptığını, bu sırada çok kan kaybettiğini savundu.
Personelin durumu geç fark ettiğini iddia eden Yalçın, "3 kilo 810 gram olarak dünyaya gelen bebeğimin de havasız kaldığı için beyninde hasar oluştuğu, sakat kalma ihtimali olduğu söylendi. Şu anda Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam ediyor." diye konuştu.
Yalçın, eşinin ölümüyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa da dilekçe gönderdiğini açıkladı.
Ailenin avukatı Halil Akçil ise Şirvan Yalçın'ın ölümünde kusur olduğunu düşündüklerinden suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Şirvan Yalçın normal doğuma elverişli olmamasına rağmen sezaryen yapılmamış ve normal doğum için bekletilmiş." ifadesini kullandı.
Şirvan Yalçın'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Yatağan Mahallesi'nde toprağa verildi.
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