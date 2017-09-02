Manisa’da Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinden emekli olan Ragıp Kaban, kurban ettikleri dananın veremli olduğunu fark edince kesimi durdurdu. Kaban ve birlikte dananın sahibi vatandaşlar karakola giderek satışı yapan kişiler hakkında şikâyetçi oldu. Gazete Habertürk'ten Ahmet Ünsal'ın haberine göre hastalıklı danayı zabıta ekipleri imha etti ve kesim alanı kireçlenerek ilaçlandı. Polis de kesimde kullanılan bıçakları imha etmek üzere topladı.

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