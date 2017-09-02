Denizli Valiliğince kentte bir hastanede doğum yapan kadının yaşamını yitirmesine ilişkin yapılan açıklamada, hastanın doğumhanede yalnız doğum yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Açıklamada, Denizli Devlet Hastanesi'ne normal doğum sonrası yoğun bakıma alınan ve dün yaşamını yitiren 36 yaşındaki Şirvan Yalçın'ın ölümüyle ilgili basında yer alan ihmal iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı, hastanın eşinin doğuma yalnız girildiği iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Şirvan Yalçın'ın riskli gebelik ve amniyon sıvısının artması teşhisiyle 19 Ağustos'ta Denizli Devlet Hastanesi Doğum servisinde kadın doğum uzmanı ve 2 ebe eşliğinde normal doğuma alındığının vurgulandığı açıklamada, doğum sonrası bebeğin solunum sıkıntısı izlenmesi üzerine Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi yenidoğan yoğun bakıma sevk dildiği, annenin ise ameliyata alındığı ifade edildi.
GENETİK TARAMA TESTLERİ DAHA ÖNCE YAPILMAMIŞ, DENİZLİ DEVLET HASTANESİ'NE HİÇ BAŞVURMAMIŞ
Rahmi alınarak kanaması durdurulan hastanın ameliyat sonrası takipte damar içi pıhtılaşma gelişmesi üzerine sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaşamını yitirdiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Hastanın doğumhanede yalnız doğum yaptığı, başında hekim ve sağlık personeli bulunmadığı iddiaları doğru değildir. Doğumu gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanından alınan bilgiye göre Şirvan Yalçın'ın genetik tarama testlerinin daha önce yapılmadığı ve Denizli Devlet Hastanesine hiç başvurmamış olduğu tespit edilmiştir. Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmıştır. Merhumeye Allah'tan rahmet dileriz."
OLAY
Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Şirvan Yalçın, 19 Ağustos'ta doğum sancısı çekmesi üzerine eşi Mehmet Yalçın tarafından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, buradan Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Şirvan Yalçın, Kadın Doğum Servisi'nde yaklaşık 12 saat sonra bir erkek bebek dünyaya getirmiş, doğumdan sonra yoğun bakıma alınan Yalçın, sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.
Minibüs şoförü Mehmet Yalçın, Denizli Devlet Hastanesi'nde normal doğum için suni sancı verilen eşinin hastane personelinin yanında bulunmadığı sırada tek başına doğum yaptığını, çok kan kaybeden eşinin durumunun geç fark edildiğini savunmuş, 3 kilo 810 gram olarak dünyaya gelen bebeğinin de havasız kaldığı için beyninde hasar oluştuğu iddiasında bulunmuştu.
- Denizli Valiliği
- denizli
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