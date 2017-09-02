Adana'da hayvan pazarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi.



İHA'nın haberine göre, hayvan pazarına gelen bir kişi elindeki tabanca ile bağırdıktan sonra önce havaya ateş edip daha sonra da 3 kişiyi hedef aldı. Şahısları tabanca ile yaralayan saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.



Kaçarken tabancayı bir torbanın içine atan saldırgan, bir süre sonra otomobile binip olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Levent Bayca (38) ile kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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