Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından yapılan üniversite tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleşemeyen adayların gerçekleştirdiği ek tercih işlemleri 5 Eylül'de sona erecek. Tercih işlemlerini sürdüren öğrenciler, sonuçları beklemeye başladı. Peki, 2017 üniversite ek tercihler ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANCAK? 2017

25 Ağustos 2017 tarihinde alınmaya başlanan üniversite ek tercih işlemleri 5 Eylül 2017 tarihinde sona erecek. Üniversiteye yerleşebilmek için tercih sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Fakat, ÖSYM ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını henüz duyurmadı.

Üniversite ek tercihlere göre yerleştirmeye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak. Buna göre sonuçların, tercih işlemlerinin bitmesinin ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden ulaşabilecek.

EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2017-2018 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

Ek tercihler ne zaman açıklanacak

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