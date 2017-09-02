CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Herkes bilir ki CHP'yi, işgalcilere karşı bağımsızlığı, inancı, imanı, ezanı ve vatanı korumak için canını veren Kuvayımilliyeciler kurmuştur. Cami üzerinden üretilen yalanlar bu gerçeği silemez." değerlendirmesinde bulundu.
Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son açıklamalarda partilerini hedef aldığını belirterek, şöyle devam etti:
"Herkes bilir ki CHP'yi, işgalcilere karşı bağımsızlığı, inancı, imanı, ezanı ve vatanı korumak için canını veren Kuvayımilliyeciler kurmuştur. Cami üzerinden üretilen yalanlar bu gerçeği silemez. CHP, hiçbir zaman camilere, inanca, imana saldırmamış, onun özgürce yaşanacağı bir Türkiye kurmuştur."
"CHP TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YÜZÜ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"
CHP'nin her zaman yolsuzlukla mücadele ettiğini ve beytülmale el uzatmayı haram saydığını belirten Tezcan, hükümeti eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:
"CHP, Adalet Kurultayı'nın ve kurultayın yapıldığı alanın ruhuna uygun olmayan davranışlara karşı gerekli işlemleri yapmış, Erdoğan ise bakanları hakkındaki yolsuzluk iddialarının üstünü Meclis eliyle örtmüştür. Yolsuzluk ve soyguna kol kanat germiştir. Terör örgütü liderine 'sayın' diye hitap eden, şehide 'kelle' diyen, Oslo'da teröristle masaya oturan, Habur'da çadır mahkemesi kuran CHP değil, Erdoğan'ın AK Partisidir. Toplumu ayırıp parçaladığı yetmezmiş gibi şehit ve gaziler arasında ayrım yaparak, şehitlik ve gazilik ruhunu incitmek de ne yazık ki bu iktidarın eseri olan bir başka nifaktır."
Bülent Tezcan, "Milli Kurtuluş Savaşında keşke Yunanlılar galip gelseydi" diyenlerin mevcut iktidar döneminde korunup kollandığını ve önlerine sınırsız imkanların tanındığını öne sürerek, şunları kaydetti:
"Atatürk, cumhuriyet ve ortak milli değerlerimize saldırıp yalancı bir tarih yazanlar bu iktidarca teşvik edilmiştir. Bu iftira kampanyasının asıl hedefinin çağdaş Cumhuriyet değerleri olduğunu, Türkiye'nin yönünü Orta Doğu'ya çevirmeyi amaçladığını biliyoruz. Bu değerlerden kopmak demokrasiden ve laiklikten kopmaktır. Bu değerlere sahip olmayan komşumuz Orta Doğu ülkelerinin yaşadığı acı ortadadır. Bütün iftiralara rağmen CHP Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam edecektir."
- chp
- bülent tezcan
- adalet kurultayı
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