Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan minibüs uçuruma devrildi, araçta bulunan 2 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Serhat Bakırçay yönetimindeki minibüs, Diyadin Sanayi Sitesi yakınlarında, önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken, uçuruma devrildi.



Kazada 4 aylık Ahmet Yasin Bakırçay ile 3 yaşındaki Belinay Bakırçay olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazada yaralanan sürücü Serhat Bakırçay ile ayı aileden 8 kişi Ağrı ve Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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