Uşak'ta iplik fabrikasında yangın

Uşak'taki bir iplik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi 6. Sokak'ta bulunan Ali Yavuz Çiçek ve Yüksel Coşkun ortaklığına ait elyaf iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı fabrikadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Yangını söndürmekte Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri yetersiz kalınca çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri çağrıldı. Toplam 12 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangınla ilgili jandarma ekipleri de fabrika çevresinde güvenlik tedbirleri aldı.

BAYRAM NEDENİYLE ÜRETİME ARA VERİLMİŞTİ



Fabrika sahiplerinden Yüksel Coşkun, yaptığı açıklamada, bayram tatili nedeniyle üretime ara verdiklerini, yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığını söyledi.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili bir fikrinin olmadığını ifade eden Coşkun, fabrika içinde yaklaşık 3 milyon liralık mal ve teçhizat olduğunu belirtti.





