YARGITAY 1. Ceza Dairesi, ressam Bedri Baykam’ı ve Piramit Sanat Galerisi Genel Koordinatörü Tuba Kurtulmuş’u 2011 yılında İstanbul’daki Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kars’taki “İnsanlık Anıtı” na ilişkin bir toplantıdan çıktığı sırada bıçaklayarak yaralayan Mehmet Çeliker’e yerel mahkeme tarafından verilen 32 yıl hapis cezasını onadı.

Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Mehmet Çeliker’i “birden fazla kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezayı az bularak kararı bozmuştu. Dosya, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Mahkeme, yeniden yargılama yoluna giderek sanık Çeliker’e 32 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin onadığı ceza kesinleşti. Kararla ilgili HABERTÜRK’e konuşan Bedri Baykam, “Bu karara çok sevindim. Adalet yerini buldu. Beni bıçaklayan planlı hareket etmişti. Ben hep bu işin arkasında bir örgüt veya şebeke olduğunu düşündüm. Ancak olayın o boyutu aydınlatılamadı. Karar emsal niteliği taşıyor” dedi.

yargıtay

Bedri Baykam